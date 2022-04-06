Çatova’da iftar birlikteliği

Dernek başkanı Mehmet Geçit, Ramazan’ın ruhuna uygun bir ortam sağlamaya gayret ettiklerini belirterek, “Soframız da gönüllerimiz de bir oldu” dedi.

Eski adı Maraba olan Çatova Mahallesi’nde iftar birlikteliği yaşandı. Marabalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir iftar programı düzenledi. Mahalle sakinleri, aynı kazanda pişen yemekle oruçlarını açarken; aynı duaya da âmin diyerek gönüllerini bir tuttu.

Dernek Başkanı Mehmet Geçit, Ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığı manevi bir iklim olduğunu söyledi.

Bu manevi iklimin en güzel örneğinden birini de mahallelerinde yaşatmaya çalıştıklarını kaydeden Marabalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Geçit, “Hem mahallemizde var olan birlik ve berberliği pekiştirmek adına hem de mübarek Ramazan ayı vesilesi ile buluşup oruçlarımızı hep birlikte açmak istedik. Genci yaşlısı herkes davetimize icabet etti. Programımıza yoğun bir katılım oldu. Mahalle olarak, lokmamızı bölüşmeye, gönül bağlarımızı sıklaştırmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günde bir araya gelmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadık. İnşallah, birlik ve beraberliğimizi daha da büyüteceğiz. Her bir mahallelimizi ailemizin bir ferdi bilip, derdiyle dertlenip sevinci ile güleceğiz. Sofralarımızı da gönüllerimizi de, dualarımızı da bir kılan yüce Allah’a hamdolsun” dedi.

Başta Elbistanlılar olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayan Geçit, “Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden tüm mahallelimize derneğimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bizlere bu güzelliği yaşattılar; inşallah önümüzdeki yıllarda da aynı coşku ile iftar sofralarında buluşmak nasip olur” ifadelerini kullandı.

İftar programına katılan mahalle sakinleri de; Marabalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür ettiler.