Çatışmada yaralı ele geçirilen savcı katili teröriste rekor ceza

Nurhak'ta 4 yıl önce çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen ve Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun’un katili olduğu ortaya çıkan teröriste, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 564 yıl 81 ay hapis cezası verildi.

29 Ağustos 2017’de, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıkmıştı. Çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 2'si sağ, 1’i de yaralı olarak yakalanmıştı. Yaralı olarak ele geçirilen ve ‘Azat Cüngüş’ kod adlı terörist G.T.’nin, Tunceli’nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun’u şehit ettiği ortaya çıkmıştı. Tedavisinin ardından tutuklanan G.T. adlı terörist hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından dava açılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olan 'Azat Çüngüş' kod adlı terörist hakkında açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1'inci Ağır Ceza mahkemesinde karar duruşması görüldü. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Ovacık Savcısı Murat Uzun'u, güvenlik güçlerini ve çok sayıda sivilin öldürülmesi olayını gerçekleştiren ve emrini veren G.T.’nin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 5 kez müebbet, 564 yıl 81 ay hapis ve 72 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.