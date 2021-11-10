Çanakkale’de şehit düşen dedeleri için cami yaptırıyorlar

Afşin ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi’nde yaşayan Veysel Arslan, Çanakkale Savaşı’na katıldı. Cephede ağır yaralanan Arslan, 1915 yılında şehit oldu. Arslan’ın cenazesi, doğum yeri Alemdar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Şehit dedelerinin adını yaşatmak isteyen torunları, Veysel Arslan için Elbistan’da cami yaptırmaya karar verdi. Yeşilyurt Mahallesi Taşoluk mevkiinde yapımına başlanan Çanakkale Şehidi Veysel Arslan Cami’in temeli, kurban kesilerek ve dualar eşliğinde atıldı.

Temel atma programında konuşan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, cami yaptırmanın dinimiz açısından önemine değindi. Caminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kılınç, şehitlerimizi dualarla yad ettiklerini belirterek aileye de teşekkür etti.

Aile fertleri de, şehit dedelerinin anısına bu camiyi yaptırdıklarını ifade ederek, “Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen dedemiz Veysel Arslan için bu camiyi yaptırma kararı aldık. Şuanda da temelini attık. Camimiz 250 kişilik olacak. Hem dedemizin adı bu camide yaşayacak hem de yerleşimlerin arttığı bu bölge için ibadethane olacak. Camiyi kısa sürede bitirip ibadete açmayı hedefliyoruz. Allah, tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad olsun” diye konuştular.