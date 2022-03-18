Çanakkale ruhunu hem yaşadılar hem yaşattılar

Öğretmen ve öğrencilerin oynadığı; 2 evladını Çanakkale’de şehit veren annenin ve kahraman Mehmetçiklerin verdiği mücadeleyi anlatan drama gösterisi, katılımcıları gözyaşlarına boğdu.

18 Mart Deniz Zaferi’nin 107.yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirterek tarih sayfalarına altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107.yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamındaki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende Atatürk anıtına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Ali Demir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul tarafından çelenk sunuldu. Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ni ziyaretten sonra Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, “18 Mart, kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik mertebesine ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız ve minnettarlığımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. Evladını kaybetmiş bir annenin feryadı, babasına bir daha sarılamayacak çocukların özlemi, sevdiğini bir daha göremeyecek olan genç kızların gözyaşıdır Çanakkale. Birçok askerimiz şahadete kucak açmış ama elimizde kutsal topraklarımız, namusumuz, şanımız ve onurumuz kalmıştır. Bugün bu toprakların bereketinden yararlanabiliyorsak şehitlerimizden dökülen kanlardandır. Bugün özgürlüğün ve bağımsızlığın tadını doyasıya çıkarabiliyorsak ölümü göze alanlardandır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Daha sonra, okul öğretmenlerinden Beyza Küçük ve öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Bitmeyen ağıt Çanakkale’ adlı drama sahnelendi.

Eşini Balkan Savaşı’nda şehit veren bir anneyi canlandıran öğretmen Beyza Küçük, Çanakkale Savaşı’nda cepheye yolladığı 2 oğlu ile arasında geçen diyaloglar ve savaşta verilen mücadelenin anlatıldığı drama oyunu, soluksuz izlendi.

Profesyonellere taş çıkartırcasına rollerini icra eden öğretmen ve öğrenciler, izleyenlere adeta Çanakkale ruhunu yaşattı. Gözyaşlarının sel olduğu ‘Bitmeyen ağıt Çanakkale’ oyununu sahneleyen öğretmen ve öğrencileri tebrik etmek için sahneye çıkan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Çok duygulandığım bir oyun oldu. Çok iyi hazırlanılmış ve emek verilmiş bir oyun izledik. Bizleri, 107 yıl önce ecdadımızın yaşadığı anlara götürdüler. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Çanakkale Zaferimizin yıldönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Törenlere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, EMYO Müdürü Muharrem Eren, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, emniyet ve jandarma görevlileri, şehit aileleri ve gaziler ile kurum amirleri katıldı.