Çalış Köyü Derneği’nden öğrencilere bot hediyesi

Çalış Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Medet Polat, dernekteki yönetim değişikliğinin ardından sosyal faaliyetler için kolları sıvadıklarını söyledi.

Bu kapsamda, çetin geçen kış şartlarında öğrencilerin okul yolunda üşümemesi için kışlık ayakkabı hediye etmeye karar verdiklerini hatırlatan Polat, bu amaçla da ‘İki çift söz, bir çift ayakkabı’ adı altında proje başlattıklarını ifade etti.

Proje sonrasında temin edilen 41 adet botu, Çalış İlkokulu ile Malatça İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere hediye ettiklerini dile getiren Başkan Polat, “Yönetimi devraldıktan sonra ilk sosyal projemizi geleceğimiz olan çocuklarımız için yapmak istedik. ‘İki çift söz, bir çift ayakkabı’ projesi ile 41 adet bot temin ettik. Bunları da öğrencilerimize dağıttık. Onların sevincine ortak olmak bizler için çok anlamlı. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinin her aşamasında yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Eğitime desteğimizi devam ettirme düşüncesindeyiz ve buna yönelik de yeni projeler yapmayı istiyoruz. Tüm çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Onlar bizim geleceğimiz. Biz de dernek olarak onların yanındayız” dedi.

Botlarını alan öğrenciler de Çalış Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Medet Polat ve yönetimine teşekkür ettiler.