Çalış Köyü Derneği’nde bayrak değişimi

Çalış Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde, kurucu başkan İlhan Polat’ın görevi bırakmasının ardından başkanlık görevine Medet Polat getirildi.

Devir teslim için düzenlenen programda yeni başkan Medet Polat, kurucu başkan İlhan Polat’a, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

Başkan Polat, “Köy derneğimizin kurucusu ve nice hizmetlere vesile olan İlhan Hocamıza ve yönetimine çok teşekkür ederim. Artık bayrağı biz devraldık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın gayreti ve köylülerimiz sahip çıkması ile derneğimiz birçok etkinliğe imza atacak inşallah. Herkesin katkıları bizim için çok değerli olacak” dedi.

Yeni başkan Medet Polat'a bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür eden İlhan Polat ise, “2014 yılından itibaren yürüttüğüm, Çalış Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığından feragat ederek dernek yönetim kurulu başkanlığını Medet Polat'a teslim ettim. Açmış olduğumuz bu çığırda yeni yönetim kuruluna başarılar diler hayırlı hizmetlerde bulunmalarını ve köyümüz tarihinde ilk defa kurulmuş olan derneğimizin daim olmasını temenni ederim. Bu süreçte bana destek olan öncelikle yönetim kurulu üyelerim başta olmak üzere tüm köylülerime teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Derneğin yeni yönetim kurulunda ise, Medet Polat, Rıfat Polat, Cuma Katkıcı, Muzaffer Polat, Hacı Polat, , Cuma Küsmen, Mehmet Yemek, İlhan Polat, Mahmut Kılınç, Ali Yemek, Ali Mert, Yusuf Deniz, Ahmet Gök, Adem Keskin, Mehmet Reyhan, Halis Çelik, Harun Okur, Veysi Çelik, Mustafa Küsmüş, Safi Çelik, Mahmut Polat ve Selçuk Polat yer aldı.