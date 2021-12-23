Çaldıkları kabloyu yakarken suçüstü yakalandılar

Alınan bilgilere göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ahmetçik Mahallesi kırsalında F.D. (27) ve T.İ. (31) adlı şahısları, içindeki bakırı elde etmek için yaklaşık 220 metre uzunluğundaki kabloyu yakarken suçüstü yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü. Jandarma’nın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin ele geçirilen kabloları Andırın ilçesi Arıklar ve Darıovası mahalleleri ile Onikişubat ilçesi Yenicekale mahallesinde bulunan Türk Telekom’a ait telefon direklerinden keserek çaldıkları tespit edildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.