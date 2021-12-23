Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Bölgedeki ilk ‘mozaik’ keşfine sit alanı kararı
Bölgedeki ilk ‘mozaik’ keşfine sit...
Mutlucan’dan ‘şeker satışı’ açıklaması
Mutlucan’dan ‘şeker satışı’ açıklaması
HEM’den İstiklal Marşı’nın 100.yılında 100 eser sergisi
HEM’den İstiklal Marşı’nın 100.yılında 100...
Aycan; “Metil alkolün satışı yasaklansın”
Aycan; “Metil alkolün satışı yasaklansın”
Ünal: “Milletimiz müsterih olsun”
Ünal: “Milletimiz müsterih olsun”
banner191
banner162

Çaldıkları kabloyu yakarken suçüstü yakalandılar

Göksun’da direklerden çaldıkları kabloyu yakmak üzereyken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları kabloyu yakarken suçüstü yakalandılar
banner167

Alınan bilgilere göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ahmetçik Mahallesi kırsalında F.D. (27) ve T.İ. (31) adlı şahısları, içindeki bakırı elde etmek için yaklaşık 220 metre uzunluğundaki kabloyu yakarken suçüstü yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü. Jandarma’nın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin ele geçirilen kabloları Andırın ilçesi Arıklar ve Darıovası mahalleleri ile Onikişubat ilçesi Yenicekale mahallesinde bulunan Türk Telekom’a ait telefon direklerinden keserek çaldıkları tespit edildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çaldıkları Kabloyu Yakarken Suçüstü Yakalandılar