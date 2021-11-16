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Çağrı Merkezi uygulaması hayata geçti

Elbistan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve çözüm odaklı hizmet verebilmek amacıyla Çağrı Merkezi uygulamasını hayata geçirdi.

Çağrı Merkezi uygulaması hayata geçti
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7/24 hizmet verecek olan Çağrı Merkezi uygulaması ile vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha hızlı yararlanması sağlanacak

Çağrı Merkezi’nin vatandaş ile belediye arasında gerçek anlamda bir köprü görevi göreceğini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, daha hızlı ve etkili bir hizmet ortaya çıkacağını ifade etti.

Başkan Gürbüz, çağrı merkezi hakkında verdiği bilgide, “Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep, şikâyet ve öneriyi ilgili birimlere hızla ileterek, en kısa sürede geri dönüş sağlanması amacıyla çağrı merkezi uygulamamızı hayata geçirdik. Başvuru yapan her vatandaşımızın talebi, sistem üzerinde rahatça takip edilecek. Her müdürlük bünyesinde yapılan iş ve işlemler için standart süreler belirledik ve bu süreleri sisteme tanımladık. Zamanında tamamlanmayan hizmetler ekranlara kırmızı uyarı ile düşecek, tamamlanmış olanlarda yeşil olarak görünecek. Böylece sorumlu personelinde vatandaşa daha hızlı dönüş yapması sağlanacak” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Vatandaş ile kurum arasındaki mesafeyi ve hizmet süresini asgari düzeye indiren bu uygulamamız, 7/24 hizmet verecek. İletişim Çağı olarak adlandırılan günümüzde devlet ve vatandaş arasındaki iletişim hızının da en üst düzeye çıkmasını sağlanacak. Vatandaşlarımız her türlü sorunları için çağrı merkezimize 0344 222 20 01 numaralı hattan ulaşabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.

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Çağrı Merkezi Uygulaması Hayata Geçti