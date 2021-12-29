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Büyükşehir’den Sokak Hayvanları İçin 2 Milyon TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediyesi, 15 dönüm alan üzerine konumlandırılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yenileme çalışmalarına sona geldi. 2 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen yeni tedavi merkezi, gezinti alanları, korunaklı odalar ve kedi evleriyle tesisteki hizmet kalitesi daha da artacak.

Büyükşehir’den Sokak Hayvanları İçin 2 Milyon TL’lik Yatırım
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde başlatılan modernizasyon çalışmalarında sona gelindi. Toplamda 15 dönüm alana sahip mevcut tesise; bin 200 metrekarelik ilave yapı çalışmalarıyla tedavi merkezi, gezinti alanları, korunaklı odalar ve kedi evleri gibi modern birimler kazandırıldı. Kısa süre içinde hizmete alınacak yeni birimlerle, can dostların hem steril ortamlarda medikal müdahalesine olanak tanıyacak, hem de konforlu barınmaları sağlanacak. 2 Milyon TL yatırım gerçekleştirilen tesis, kentteki sokak hayvanlarının yeni yuvası haline gelecek.

Hizmet Kapasitesi Artırılacak

Şimdiye kadar toplamda 40 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapılan tesise kazandırılan ilave yapıların hizmet kalitesini de artırması hedefleniyor. Rehabilitasyon merkezinde bakımı yapılan canlıların, yaklaşık 5 bini sahiplendirilirken; tesis dışında da çalışmalar ihmal edilmiyor. Kentin farklı noktalarına konumlandırılan beslenme ünitelerinde can dostlara toplamda 100 bin ton mamayla besin desteği sağlanırken; Büyükşehir bünyesinde oluşturulan Acil Müdahale Ekibi de 7/24 acil çağrılara müdahale ediyor.

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Büyükşehirden Sokak Hayvanları İçin 2 Milyon TLlik Yatırım