Büyükşehir’den Elbistan’a tarımsal sulama desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilçelerde tarım sektörüne destek amacıyla önemli bir ihale düzenliyor. İhale kapsamında Elbistan’la birlikte diğer ilçelere yaklaşık 21 bin metre sulama kanalı ve 7 adet de sulama havuzu yapılacak. Ayrıca, 3 bin 87 metre sulama borusu alınacak. İhale kapsamında Elbistan’la birlikte Andırın, Göksun, Nurhak, Afşin, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri de yer alıyor.

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlayacak. İşin tamamlanması için de yüklenici firmaya 210 gün süre tanınacak.