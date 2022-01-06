Büyükşehir’den 38 bin öğrenciye deneme sınavı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde anlamlı bir çalışmaya daha imza atıldı. Yapılan protokol çerçevesinde kent genelinde sınav hazırlık aşamasındaki yaklaşık 38 bin öğrenciye deneme sınavı desteği sağlanıyor. 8’inci sınıflar için LGS (Liselere Geçiş Sınavı), 12’inci sınıflar için ise TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) denemeleri toplamda 467 okulda eşzamanlı olarak başlatıldı. Yapılan çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Edipler ve şairler diyarı güzel memleketimizde işbirliği yapmak suretiyle kıymetli evlatlarımızın akademik başarılarını artırmak, sınav heyecanını daha rahat bir ortamda tecrübe etmelerini sağlamak amacıyla deneme sınavlarımızı yaklaşık 38 bin öğrenci ve 467 okulumuz ile başlattık” ifadelerine yer verdi. Kahraman, sınavların ikinci aşamasının tüm özel ve devlet okullarını kapsayacağını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş ise eğitime destek olmanın en önemli vazifeleri olduğunu belirterek, “Belediyecilik yalnızca alt ve üstyapı faaliyetleri değildir. Eğitime destek olmak, kalitesini artırmak en önemli vazifelerimizden birisidir. Büyükşehir Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çok güzel iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin sınav formatına alışması, heyecanlarının yenilmesi açısından önemli ve değerli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlar; öğrencilerimizin eksikliklerini ortaya koyacak, o konulara odaklanmalarını sağlayacaktır. Şehrimiz, üniversite sınavlarında dereceye giren birçok öğrenciye sahip. Onların daha iyi olmasını arzuluyoruz, tüm evlatlarımıza başarılar diliyoruz” cümlelerini kaydetti.