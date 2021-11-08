Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak

AKBEL A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek personellerden 20’si şoför kadrosunda 11’i de operatör kadrosunda olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yayımlanan ilana göre; tüm ilçelerdeki adaylar başvuru yapabilecek. Adaylardan, başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak şartı aranacak. 5 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere sıralanacak ve 3 katı aday sınava çağrılacak. Adaylar, son müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş ve ehliyetine alkol, uyuşturucu madde gibi nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olacak. Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yapanlar ile daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olanların başvurusu kabul edilmeyecek.

Başvurular, 22 Kasım’a kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL A.Ş Genel Müdürlüğüne şahsen yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 3 katı aday, sahip oldukları sürücü belgesinin niteliğine uygun araç ve iş makineleri ile belirlenen tarihlerde AKBEL A.Ş tarafından uygulamalı sınava tabi tutulacak. Başvuran 3 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde tecrübe süresi dikkate alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 3 katı aday sınava davet edilecek.

Adaylardan başvuru için diploma fotokopisi, ehliyet fotokopisi, sürücü belgesi detay bilgileri, operatörlük belgeleri ve iş deneyim belgesi istenecek.