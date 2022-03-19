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Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da personel alımı yapacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından 5 ay 29 gün geçici süre ile istihdam edilmek 130 üzere personel alımı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da personel alımı yapacak
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Büyükşehir Belediyesi, 112’si beden işçisi ve 18’i de kamyon şoförü olmak üzere toplam 130 personel alımı yapacak. Elbistan’da ise, 4’ü kadın ve 6’sı da erkek olmak üzere toplam 10 beden işçisi alınacak. Başvuru yapacak kadın adaylarda B sınıfı ehliyete sahip olmak ve en az ilkokul mezunu olma şartı aranacak.

Görev yeri büyükşehir olanların Kahramanmaraş nüfusuna, görev yeri Elbistan olanların ise Elbistan ilçe nüfusuna kayıtlı olmaları gerekecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 21 Mart 2022 gününe kadar büyükşehir belediyesinin internet sitesindeki ilana online olarak başvuru yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar mülakata çağrılacak. Mülakat tarihi de ayrıca duyurulacak. Mülakatta başarılı olanlar 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecek.

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Büyükşehir BelediyesiElbistanda Personel Alımı Yapacak