Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Anma programı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkan Vekili Seyit Özkanlı’nın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'ten itibaren 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında, polis, itfaiye ve diğer araçlar sirenler ve kornalarını çaldı. İlçe genelinde tüm bayraklar yarıya indirildi.

Programın devamı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Salonu’nda gerçekleştirildi. Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun tarih öğretmeni Azime Aktaş yaptı.

Aktaş, şöyle konuştu:

“Hayatının sonuna kadar ülkesine hizmet etmiş olan büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83.yıldönümünde; sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyen Mustafa Kemal Atatürk, bu gün aramızdan ayrılmış; o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur. Lakin onun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve gayreti, hedefleri ve arzuları yaşamaktadır. Kahraman ecdadımızla birlikte kurduğu cumhuriyet ve elde ettiği bağımsızlık onun bu vatana en büyük hediyesidir. Bu yüzdendir ki; Atatürk asla ölmeyecek kalplerde, dimağlarda daima yaşayacaktır. Atatürk’ü, 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür.”

Atatürk’ün kendisini milletine adadığına vurgu yapan Aktaş, “Mensubu olduğu büyük Türk milletini sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini milletine adamıştır. Atatürk, her zaman milletine güvendi ve inandı. Tarihte büyük devletler kuran ve yüksek medeniyetler seviyesine sahip olmuş Türk milletinin büyüklüğüne inanmış, Türklüğü ile hep gurur duymuştur. Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fenne bağlılık, sanata değer verme gibi üstün özelliklere sahip Türk ulusunun çağdaş dünya içerisinde yer alacağına inandı ve bunun için çabaladı. Kurtuluş Savaşı’nın ardından söylediği, ‘En büyük davamız, en medeni ve müreffeh bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir’ sözü bunu kanıtlamaktadır” dedi.

Aktaş, Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacaklarının altını çizerek konuşmasını, “Atatürk demek, özgülük demektir, aydınlık demektir, vatanseverlik demektir. Atatürk demek, çağdaşlık ve uygarlık demektir. O, bize kurduğu bizim yükseltmek zorunda olduğumuz pırıl pırıl cumhuriyeti ve ilkelerini bırakarak sonsuzluğa göçtü. Yolundan ayrılmayacağımızı vurgulayarak aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum” cümleleri ile sonlandırdı.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirler ve türküler ile sona erdi. Tören sonunda Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve protokol üyeleri, programın hazırlanmasında emeği olan öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Törenlere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Seyit Özkanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, EMYO Müdürü Muharrem Eren, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, MHP Elbistan İlçe Başkanı Teşkilatı temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.