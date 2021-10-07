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Bursluluk sınavında Türkiye birincisi olan öğrenciye altın hediyesi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Elbistan Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu 7-B sınıfı öğrencisi Ela Nur Özdemir altın hediye edildi.

Bursluluk sınavında Türkiye birincisi olan öğrenciye altın hediyesi
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Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Harun Arslan ve okul müdürü Ömer Yılmaz tarafından öğrencinin büyük başarısını ödüllendirmek için ödül töreni tertip edildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Okul Aile Birliği Başkanı Harun Arslan, “Ela Nur Özdemir kızımızın başarısı bizleri çok gururlandırdı. Hem Elbistan’ımızı hem okulumuzu başarıyla temsil ettiği için öğrencimizi tebrik ediyoruz. Başarı duygusu insanı mutlu eden gururlandıran bir duygudur. Bu duyguyu tatmak isteyen herkesin görev ve sorumluluklarının gereğini yapması şarttır. Ela Nur kızımız bir öğrenci olarak düzenli, disiplinli ve verimli çalışarak hem büyük bir başarı elde etmiş hem de arkadaşlarına güzel bir örnek olmuştur. Bizleri gururlandıran bu büyük başarısına verdiğimiz değeri ifade etmek için onu altınla ödüllendirmeyi uygun bulduk. Çünkü marifet iltifata tabidir. Başarı takdir edildikçe devam eder ve yükselir. Bu başarıda emeği geçen okul müdürü Ömer Yılmaz başta olmak üzere okul idaresine, özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlara ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Kızımıza da bundan sonraki eğitim hayatında başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Okul Müdürü Ömer Yılmaz ise, “Ela Nur Özdemir’in başarısı bizim için çok kıymetli. Bu başarının gerçek mimarı okulumuz öğretmenlerini canı gönülden tebrik ediyorum. Biz okul idaresi ve okul aile birliği olarak öğrencilerimizin başarısı için her türlü imkânı sağlamak konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl LGS sınavlarında da çok büyük başarılar elde ettik. Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu olarak başarı hikâyemizi artırarak devam ettirme konusunda motivasyonumuz tamdır. Öğrencimizi ve başarıya katkı sunan ailesini kutluyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan’ın ve okulunun adını Türkiye genelinde 1.sıraya yazdırmanın gururunu arkadaşlarıyla paylaşan Ela Nur Özdemir de bu başarıyı çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

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Bursluluk Sınavında Türkiye Birincisi Olan öğrenciye Altın Hediyesi