Burhan Zedeli: “Üyelerimizin sağduyusuna güvenimiz tam”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası başkan adayı Burhan Zedeli, 8 Ocak Cumartesi günü üyelerin sandık başına gideceğini ve odanın yeni yönetimini belirleyeceğini söyledi.

Huzurlu bir seçim atmosferi geçirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Zedeli, “Son söz üyemizin. Üyemizin sağduyusu ile inşallah yeni dönemin kapısını aralayacağız” diye konuştu.

Seçim süreci boyunca kalp kırmadan, gönüllere girmeyi en önemli düstur görerek bir kampanya yürüttüklerini anlatan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası başkan adayı Burhan Zedeli, “Biz bu süreçte, gönül alma siyasetinden asla vazgeçmedik. Oy versin ya da vermesin her bir üyemizi baş tacı edeceğimizi dile getirdik. Cumartesi günü sandık üyemizin önüne konacak. Üyemizin teveccühü kimden yana olursa başımızın tacıdır. Demokratik bir ortamda huzurlu bir seçim atmosferi olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Üyenin derdini kendi derdi gibi gören ve kabul eden bir yönetim sözü verdiklerini vurgulayan Zedeli, “İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız. Üyesinin her bir derdini kendi derdi olarak kabul eden bir anlayışı odamızda hakim kılacağız. Yıkan, bozan değil yapan ve inşa eden olacağız. İnşallah sorunları esnafımızın da destekleriyle çözecek, yüzleri güldürecek ve gelecek günler için umutları tazeleyeceğiz. Kaynaklarını yine üyesi için kullanan; esnaftan aldığını hizmet olarak esnafa yansıtan bir yönetimi sağlayacağız. Üyelerimizin desteği ve teveccühü ile inşallah yeni dönemin kapılarını cumartesi günü açacağız. Seçimlerimizin öncelikle esnafımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm üyelerimizi de 8 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağan kongremize davet ediyorum. Allah, hakkımızda ne hayırlısı ise onu versin” ifadelerini kullandı.