Burhan Zedeli, Bakkallar Odası için başkan adaylığını açıkladı

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın önümüzdeki dönemde yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Burhan Zedeli, oda yönetiminde ortak aklın ön planda tutulacağını vurgulayarak sevinçte ve kederde bir olmayı amaçladıklarını söyledi.

‘Esnafımıza yalnız olmadığını hissettirmek, doğru ve kararlı adımlarla sorunlarını çözmek için yeniden göreve talibim’ diyen Zedeli, “Sorun odaklı değil çözüme inanan ve doğru hamlelerle esnafın derdiyle dertlenen bir yönetimi tekrar getirmek istiyoruz. İnşallah sorunları esnafımızın da destekleriyle çözecek, yüzleri güldürecek ve gelecek günler için umutları tazeleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan adayı Burhan Zedeli, “Seçim takvimi, ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Bu süreçte, her zaman esnafımızla iç içe olacağız. Esnafımızın yalnız ve kaderi ile baş başa bırakılmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.