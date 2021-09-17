Budakoğu Yapı Market görkemli bir törenle açıldı

2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olan Budakoğu Yapı Market, iç ve dış cephe boya çeşitlerinden, seramik çeşitlerine, su armatürlerinden, ısı yalıtımı ürünlerine elektrikli el aletlerinden aydınlatma ürünlerine, ev ve mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar birçok üründe geniş ürün yelpazesi ile Elbistan ve bölge halkına hizmet verecek.

Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde Elbistan ve bölge halkına hizmet verecek olan Budakoğu Yapı Market’in açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini işletme sahipleri Mehmet Taphasan ve Mehmet Akif Taphasan protokol üyeleri ile birlikte kestiler.

Kurdele kesiminin ardından değerlendirme yapan işletme sahiplerinden Mehmet Taphasan, açılışa gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, “Sektörel olarak uzmanlaştığımız iç ve dış cephe boya, seramik, su armatürleri, ısı yalıtımı, elektrikli el aletleri, aydınlatma gibi faaliyetlere yoğunlaştık. Tüm bu alanlarda sahip olduğumuz bilgi birikimiyle hem ülke insanına hem de ülke ekonomisinde değer üretmeyi amaçladık. Günümüzde ise iş ortaklarımız ve müşterilerimizin beğeni ve takdir dolu yorumlarını duydukça bu yönde doğru adımlar attığımızı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Budakoğlu Yapı Market olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yenilikçi bir yaklaşımı benimseyerek ilgili sektörde trendleri belirleyen, öncülük eden ve belki de en önemlisi Elbistan’ın ilerlediği yolda gerçek anlamda katkı yapan bir kurum olma vizyonunu benimsedik. Bu yolda bizler için en büyük itici güç müşterilerimizin beklentileri oldu. Bölgemize en iyisini sunmak amacıyla ilerlerken, iş ortaklarımız, bayilerimiz ve şirketimizde; her aşamada görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte hareket ettik. Yaptığımız her iş bizlere tarifi mümkün olmayan bir heyecan verdi ve inanıyoruz ki bu heyecan, başarıya açılan kapının en doğru anahtarı oldu. Budakoğu Yapı Market’te yenilikçi ve detaycı anlayışı ile evlerini baştan tasarlamak isteyen müşterilerimiz geniş ürün yelpazemiz ile aradıkları tüm ürünleri rahatça bulabilecekler. Açılışımıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra mikrofona gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise Elbistan’da istihdam sağladıkları için teşekkür etti.

Açılışın ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.