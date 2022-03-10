Bu okulun tüm öğrencileri İstiklal Marşının 10 kıtasını ezberledi

Nurhak İlk/Ortaokulu’nda, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü etkinlikleri kapsamında ‘İstiklal Marşımızın 10 kıtasını öğrenelim’ projesi hayata geçirildi. Okulda eğitim gören tüm öğrenciler, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezberlemek için adeta birbirleri ile yarışa girdi. Süreç, öğretmenler tarafından da sıkı bir şekilde kontrol edildi. Yaklaşık 200 öğrenci, Eylül 2021’de başlayan proje kapsamında İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezberledi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak milli şair Mehmet Akif Ersoy’a teşekkür olarak sundu.

Proje hakkında bilgi veren okul müdürü Okan Yılmaz, “Öğrencilerimizin milli duyguyla yetişmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılı Eylül ayında ‘İstiklal Marşımızın 10 kıtasını öğrenelim’ projesi başlattık” dedi.

Projeye birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrencilerin büyük bir heyecan ve istekle katıldığını vurgulayan Yılmaz, “Proje kapsamında birinci sınıfımızdan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz istiklal Marşımızın 10 kıtasını öğrenmişlerdir. Öğrencilerimiz İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’a bu çalışmamızı güzel bir teşekkür olarak sunmuşlardır. Nurhak İlk-Ortaokulu olarak milli duygularımızın gelişmesi için her türlü konuda girişimlerimizi sürdüreceğiz. Her zaman vatanına milletine bağlı nesil yetiştirmek için uğraş vereceğiz. Bu amaçla yorulmak nedir bilmeden çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yılmaz, bu başarıda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve öğrencilerin ailelerine ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.