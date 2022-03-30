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Bu güne kadarki en büyük yaban keçisi sürüsü ile kurtlar aynı karede

Elbistan’da, yoğun koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu artış gösteren ve 50’den fazla bireyin olduğu yaban keçisi sürüsünün karla kaplı dağlık arazideki yolculuğu ile onları izleyen kurtlar, kameralarca görüntülendi.

Bu güne kadarki en büyük yaban keçisi sürüsü ile kurtlar aynı karede
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Bölgedeki varlıkları yaklaşık 100 yıl önce tespit edilen yaban keçilerinin sayısı, kapsamlı koruma çalışmalarıyla birlikte artıyor. Elbistan’la birlikte Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki dağlık arazilerin adeta süsü haline gelen yaban keçileri, fiziki takibin yanı sıra fotokapanlarla da korunuyor. Yaban keçilerinin yaşam alanları, kameralarca anbean izleniyor. Avlanması kesinlikle yasak olan yaban keçilerini, avlayanlara ise servet değerinde ceza kesiliyor. 250 bin liralık cezanın yanında yoğun denetimlerle birlikte yaban keçilerinin sayısı hızla artıyor.

Daha önceki yıllarda 3-5 bireyden oluşan sürüler, yeni doğan yavrularla birlikte artık 50’nin üzerine çıkmış durumda. Erkek ve dişilerle yavrulardan oluşan büyük sürüler, yiyecek aramak için, karla kaplı dağlık arazilerde özgürce dolaşıyor.

Elbistan’da son olarak görüntülenen yaban keçisi sürüsü de; koruma çalışmalarının meyvesini verdiğinin en önemli kanıtı oldu. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, 50’den fazla bireyin olduğu sürüyü görüntülemeyi başardı. Çekilen görüntülerin en dikkat çekici yanı ise, sürüyü izleyen kurtlar oldu. Dağ yamacından sürünün her adımını izleyen kurtlar da aynı karede yer aldı.

Görüntülenen sürünün, bugüne kadar bir aradaki en büyük yaban keçisi sürüsü olduğu bildirildi.

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Bu Güne Kadarki En Büyük Yaban Keçisi Sürüsü Ile Kurtlar Aynı Karede