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BTP’de mevcut başkan Durdu Mehmet Yüksek güven tazeledi

Bağımsız Türkiye Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresinde mevcut başkan Durdu Mehmet Yüksek, yeniden bu göreve seçildi.

BTP’de mevcut başkan Durdu Mehmet Yüksek güven tazeledi
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Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Durdu Mehmet Yüksek, 472 delegenin oyu ile yeniden bu göreve seçildi.

Genel kurul sonrasında, partililere ve vatandaşlara teşekkürlerini sunan Yüksek, 20 Mart Pazar günü yapılacak büyük kongrede de Elbistan’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

2023 yılında yapılacak seçimlerde başarı çıtasını yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan BTP Elbistan İlçe Başkanı Durdu Mehmet Yüksek, “8. Olağan Kongremizde delegelerimizin teveccühü ile başkanlık görevine yeniden seçildim. BTP ailesine teveccühleri için teşekkür ediyorum. Yerelde ilçemiz için mücadele ederken, genelde ise Türkiye’nin yükselişi ve halkımızın yaşam standardının yükseltilmesi için mücadele ediyoruz.  Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş, Haydar Baş hocamızın izinden giderek partimizi her geçen gün biraz daha ilerletiyor. Hedefimiz 2023 seçimlerinde önemli bir başarı yakalamaktır. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için partimizin önemli projeleri yer almaktadır. İnşallah parti programımız ile ülkemizin gelişimini sağlayacağız” dedi.

Yüksek, “Türkiye’nin heyecanla takip ettiği Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın bütün Elbistanlılara selamı var. Halkımızı 20 Mart tarihinde Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacak kongreye davet ediyor. Bu vesile ile kongremize katılıp bizleri destekleyen herkese teşekkür ederken, partimize bu güne kadar emek veren, arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni yönetimde görev alan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Büyük kongremizde Elbistan’ı temsil etmek için 19 Mart Cumartesi günü saat 24.00’te otobüsle hareket edeceğiz. Katılmak isteyen tüm vatandaşlarımız davetlidir” şeklinde konuştu.

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BTPde Mevcut Başkan Durdu Mehmet Yüksek Güven Tazeledi