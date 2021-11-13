Boş kalan kadrolara yeniden atama yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 2021 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimini yayımladı. Bir önceki kurada açılan kadroların boş kaldığı Elbistan’a, 6 uzman doktor ve 3’ü uzman olmak üzere 4 de diş hekimi kadrosu verildi.

Önümüzdeki günlerde noter huzurunda çekilecek kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk cerrahisi, gastroenteroloji, genel cerrah, göğüs hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi ve kardiyoloji branşlarında uzman doktor kadrosu ayrıldı.

Yeni binada hizmet vermesi için gün sayılan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) kadrosunu güçlendirmek için de endodonti, proteknik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi alanlarında 3 uzman diş hekimi ve diş tabibi kadrosu açıldı.