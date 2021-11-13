Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı
Elbistan’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat'...
Boş kalan kadrolara yeniden atama yapılacak
Boş kalan kadrolara yeniden atama...
Çiftçi kuraklık desteği ödemelerini bekliyor
Çiftçi kuraklık desteği ödemelerini bekliyor
Başkan Güngör: “Elbistan’ın 100 yıllık sorununu çözüyoruz”
Başkan Güngör: “Elbistan’ın 100 yıllık...
Prof. Dr. Görür: “Türkoğlu hattı riskli”
Prof. Dr. Görür: “Türkoğlu hattı...
banner191
banner162

Boş kalan kadrolara yeniden atama yapılacak

Sağlık Bakanlığı’nca Elbistan Devlet Hastanesi ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne (ADSM) uzman hekim atanması için açılan ancak boş kalan münhal kadrolar yeniden tahsis edildi.

Boş kalan kadrolara yeniden atama yapılacak
banner167

Sağlık Bakanlığı, 2021 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimini yayımladı. Bir önceki kurada açılan kadroların boş kaldığı Elbistan’a, 6 uzman doktor ve 3’ü uzman olmak üzere 4 de diş hekimi kadrosu verildi.

Önümüzdeki günlerde noter huzurunda çekilecek kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk cerrahisi, gastroenteroloji, genel cerrah, göğüs hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi ve kardiyoloji branşlarında uzman doktor kadrosu ayrıldı.

Yeni binada hizmet vermesi için gün sayılan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) kadrosunu güçlendirmek için de endodonti, proteknik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi alanlarında 3 uzman diş hekimi ve diş tabibi kadrosu açıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Boş Kalan Kadrolara Yeniden Atama Yapılacak