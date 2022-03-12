Bölgenin en soğuk yeri Ekinözü oldu

Elbistan’ın en soğuk yeri eksi 11,8 derece ile Akarca Mahallesi olurken ilçe merkezinde termometreler eksi 8,7’yi gösterdi.

Sibirya’dan gelen Aybar kar fırtınası, bölgesi etkisi altına aldı. Son yılların en soğuk Mart ayının yaşanmasına neden olan Aybar’la birlikte Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri tamamen beyaza büründü. Kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte sıcaklıkta hissedilir ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mart gecesi kaydedilen en düşük sıcaklıkları açıkladı. Buna göre, 4 ilçenin en soğuk noktası Ekinözü ilçesine bağlı Alişar Mahallesi oldu. Alişar’da gece sıcaklığı eksi 13,5 derece ölçüldü. Ekinözü’nü, Afşin’in Türkçayırı Mahallesi izledi. Türkçayırı’nda da gece sıcaklığı eksi 12,6 olarak kayıtlara geçti. Afşin ilçe merkezi de 12,3 derece ile adeta buz kesti.

Elbistan’daki soğuk ise, bölgedeki diğer ilçelere nazaran daha az hissedildi. İlçe merkezinde eksi 8,7’ye düşen sıcaklıklar, yüksek kesimlerde 11,8’e kadar çıktı. Akarca, Elbistan’ın en soğuk notası olurken Kangal Mahallesi’nde de sıcaklık eksi 11 dereceye düştü.