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Bölgedeki ilk ‘mozaik’ keşfine sit alanı kararı

Ekinözü ilçesinde bir ev inşaatının temel kazısı esnasında bulunan ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikler ile şapel kalıntılarının yer aldığı bölgenin sit alanı ilan edilmesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elbistan’ın da henüz keşfedilmemiş zenginliğine dikkat çekti.

Bölgedeki ilk ‘mozaik’ keşfine sit alanı kararı
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Hititlerle birlikte Akadlar, Sümerler, Asurîler, İranlılar, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, beylikler ve Osmanlıların hüküm sürdüğü Elbistan, binlerce yıllık tarihe de ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki kazılarda elde edilen tarihi eserler de Elbistan Şehir Müzesi’nde sergileniyor. Bugüne kadar birçok eser bulunsa da bölgede mozaik varlığı henüz tespit edilemedi. Çok farklı zamanlarda ve çok farklı kültürlerde rastlanmasına rağmen, altın devrini 4.-14. yüzyıllarda Bizans'ta yaşadığı söylenebilen mozaikler, dünyanın birçok ülkesindeki tarihçilerin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Afşin’de, son olarak da Ekinözü’nde keşfedilen yer mozaikleri, tarih boyunca birçok uygarlığın hüküm sürdüğü Elbistan’ın da bu yönden gün yüzüne çıkarılmamış bir zenginliğe sahip olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Bunun en önemli işareti de Ekinözü ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi’ndeki ‘Boyalı Höyüğü’ olarak adlandırılan bölgeye yakın bir yerdeki kazıda ortaya çıktı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, mülkiyeti kendisine ait olan arsaya ev yaptırmak istedi. Temel kazılması sırasında; toprağın altındaki mozaikler fark edildi. Vatandaşlar durumu hemen müze yetkilileri ve jandarmaya bildirdi. Elbistan Şehir Müzesi görevlileri, alanda bulunan ve birçoğu parçalanan mozaikleri koruma altına aldı. Bölgenin sit alanı ilan edilmesi için de Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve çalışma sonucunda mozaiklerin gün yüzüne çıkarıldığı bölge 3.derece sit alanı ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararında; alan yüzeyinde mozaik parçalarına ek olarak çatı kiremitleri ve seramik kalıntılarına rastlandığı bilgisi yer aldı.

Alandaki bir diğer tarihi bulgunun ise, Hristiyanların tapınak veya kutsal alanı olarak tanımlanan şapele ait parçalar olduğu belirtildi.

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