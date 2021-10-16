Bölgede yeni bir maden sahasına daha kapı aralanıyor

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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), bu sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir firmanın Afşin’deki barit sahası için sunduğu arama ruhsatı talebini uygun buldu.

MAPEG, yaptığı açıklama ile işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 206 adet başvuru kabul edildi. Kurum tarafından 22 şirketin hisse pay devri, 38 şirketin işletme ruhsatı, 21 şirketin devir, 37 şirketin temdit, 21 şirketin rödövans, 55 şirketin arama ruhsatı ve 12 şirketin ihale onayı başvurusu onaylandı. Arama ruhsatı için onay verilen sahalar arasında Afşin ilçesi de yer aldı. MAPEG, Afşin’de baryum elementinin en yaygın minerali olan baryum sülfat aranması için özel bir firmanın arama ruhsatı talebini uygun buldu.

Metalik olmayan minerallerin en ağırı olarak bilinen baritin ülkemizdeki ilk rezervi de, Afşin’deki saha için arama ruhsatı verilen firma tarafından Kahramanmaraş’ta bulunmuştu. Barit piyasasında ihracatçı bir ülke olan Türkiye, dünya rezervlerinin de 11,67’sine sahip. Barit; petrol ve doğalgaz sondajlarında kullanımının yanında, otomotiv, boya ve kaplama, yapıştırıcı, plastik, poliüretan sektörlerinde de kullanılıyor.