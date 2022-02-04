Boğuşan köpeklerin saldırdığı adam bacağından yaralandı

Bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülenen olay, Ceyhan Mahallesi’nde meydana geldi.

Cumhuriyet Sokak’ta yürüyen bir vatandaş, sakin şekilde duran 2 sokak köpeğinin yanından geçtiği sırada bölgeye bir başka köpek daha geldi. Köpeklerden 2’si aniden boğuşmaya başladı. Köpeklerin boğuştuğunu fark eden vatandaş ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada köpeklerden biri, diğerine saldırmak isterken, habersiz şekilde yürüyen vatandaşın sol bacağından ısırdı. Acı içinde kalan vatandaş, sekerek bölgeden uzaklaşmaya çalışırken; boğuşan köpeklere diğer vatandaşlar müdahale etti. Bacağından yaralanan vatandaş, karla kaplı yolda sendelese de düşmekten son anda kurtuldu. Sekerek yürüyen vatandaş, yaşadığı acıyla birlikte kendisini ısıran köpeğe kar atarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre ayakta duran vatandaş, bir işyerinin önüne oturarak bacağındaki yarayı kontrol etti. Köpekler de ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

Köpeğin vatandaşa saldırısı ve sonrasında yaşananlar da çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.