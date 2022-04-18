Elbistan, büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen atıklarla biyokütle enerjisi üretim potansiyelinde Kahramanmaraş’ın diğer ilçelerini geride bırakıyor. Türk-Vet’e kayıtlı, 31 bin 260’ı erkek ve 23 bin 46’sı da dişi olmak üzere 54 bin 306 adet büyükbaş hayvan bulunuyor. Bu hayvanlardan yılda 400 bin ton civarında atık elde ediliyor. Bu atıkların da, biyometanizasyon yöntemi ile enerjiye ya da elektriğe dönüştürülmesi halinde ciddi bir potansiyel barındırıyor.

Dünyada doğalgazın alternatifi olarak bilinen "biyometan" için çalışmalar hızlanırken; bu gaz için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) tarafından da proje geliştirildi. TEMSAN, hayvansal atıklardan biyometan üretebilecek bir cihaz prototipi geliştirdi. Türkiye'nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan şirketin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, Türkiye'de hayvansal atıkların tamamının biyometan üretimi amacıyla kullanılması halinde, yıllık 6 milyar metreküpe eş değer gaz üretilebileceğini söyledi. Biyometan potansiyelinin yüzde 85'inin hayvansal atıklardan, geri kalanının ise çöp gazından geldiğini belirten Öner, sektörün Avrupa ve ABD'de yeni trend olduğunu anlattı.

Öner, "Hatta AB'nin hayata geçirmeyi hedeflediği sınırda sıfır karbon hedefi kapsamında Avrupalı üreticiler, yenilenebilir elektrik kaynakları kullanmak istiyor. Doğalgazın da biyometan olmasını isterken, bunun bedelini ödemeye de hazırlar. Yurt dışında kendi içinde bir teşvik mekanizması şimdiden gelişti" diye konuştu.

Elbistan’ın bu alandaki potansiyelini değerlendirmek isteyen bir yatırımcı, ilçeye bağlı Kalaycık Mahallesi’nde 240 dönümlük alanda her biri 0,100 MWe olacak şekilde toplam 0,500 MWe kurulu güce sahip biyokütle enerji santrali kurmak için harekete geçmişti. Söz konusu alanın, enerji üretim tesisi olarak belirlenmesini sağlayacak imar değişikliği çalışmalarına başlanmıştı. TEMSAN’ın geliştirdiği prototiple birlikte bu yöndeki yatırımların daha da hız kazanması bekleniyor. Elbistan da, barındırdığı potansiyeli ile bu sektör için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.