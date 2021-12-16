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Biyokütle santralinin imar değişikliği onaylandı

Ekinözü ilçesinde hayvansal ve tarımsal atıkları enerjiye dönüştürmek amacıyla 64 dönümlük alanda biyokütle santrali kurulması planlanıyor.

Biyokütle santralinin imar değişikliği onaylandı
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Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde kurulması planlanan biyokütle enerji santraliyle ilgili imar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesi’nce onaylandı.

Biyokütle santralleri, doğada çürüyerek yok olacak biyolojik atıkları enerji üretmek için tasarlanmışlardır. Biyokütle termik santralleri, fiziksel olarak yakarak enerji elde eder. Ekinözü’nün de özellikle tarım ve hayvancılık yönünden barındırdığı bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nin Suludere mevkiindeki 64 bin 600 m²’lik alana biyokütle santrali yapımı planlanıyor. Söz konusu alanın, enerji üretim tesisi olarak belirlenmesini sağlayacak imar değişikliği çalışmaları tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 64 dönümlük arazinin, biyokütle enerji tesis alanı olarak imar değişikliği yapılmasını karara bağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda; onanan imar değişikliği askıya çıkarıldı.

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Biyokütle Santralinin Imar Değişikliği Onaylandı