Bisiklet yolları kaldırılıyor

Kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesinin kaldırılmasına ilişkin yaklaşık 1 ay önce alınan karar, hayata geçirildi. Elbistan Belediyesi ekipleri, Hulusi Efendi Caddesi ile Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki bisiklet yolunu belirleyen plastik dubaların söküm işlemlerine başladı. Hulusi Efendi Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlanırken, diğer caddelerdeki dubaların kaldırılma işlemlerinin deönümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

Bisiklet yolunun kaldırıldığı caddelerdeki araç parkı yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken; çift sıra parkının da sürdüğü gözlendi. 1.sıra parkların 15 dakika ile sınırlı olacağı açıklanan güzergahlarda, ikinci sıra parklara da izin verilmeyeceği ifade edilmişti.