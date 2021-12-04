Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan, 100 kameralı MOBESE ile izlenmeye başladı
Elbistan, 100 kameralı MOBESE ile...
Öztunç: “Millet sizinle ilişkisini koparmış”
Öztunç: “Millet sizinle ilişkisini koparmış”
ADSM’nin yeni hizmet binası ve Kalp Merkezi’ne görkemli açılış
ADSM’nin yeni hizmet binası ve...
Başkan Gürbüz, “Sevgi varsa engel yoktur”
Başkan Gürbüz, “Sevgi varsa engel...
Kalp Merkezi’nde ilk anjiyo yapıldı
Kalp Merkezi’nde ilk anjiyo yapıldı
banner191
banner162

Bisiklet yolları kaldırılıyor

Elbistan’da birçok ana caddede uygulanan bisiklet yollarının kaldırılması işlemlerine başlandı.

Bisiklet yolları kaldırılıyor
banner167

Kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesinin kaldırılmasına ilişkin yaklaşık 1 ay önce alınan karar, hayata geçirildi. Elbistan Belediyesi ekipleri, Hulusi Efendi Caddesi ile Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki bisiklet yolunu belirleyen plastik dubaların söküm işlemlerine başladı. Hulusi Efendi Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlanırken, diğer caddelerdeki dubaların kaldırılma işlemlerinin deönümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

 Bisiklet yolunun kaldırıldığı caddelerdeki araç parkı yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken; çift sıra parkının da sürdüğü gözlendi. 1.sıra parkların 15 dakika ile sınırlı olacağı açıklanan güzergahlarda, ikinci sıra parklara da izin verilmeyeceği ifade edilmişti.  

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Bisiklet Yolları Kaldırılıyor