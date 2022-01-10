Bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği

Planlaması yıllar öncesine dayanan baraj projelerinden bir damla suyun akmadığı Elbistan Ovası’nda tarımsal sulamanın en önemli unsuru sondaj kuyuları. Ovanın büyük bölümünde sulu tarım, yerin yüzlerce altındaki suyun, pompalar yardımı ile yüzeye çıkartılması ile yapılıyor. Yıllar boyunca salma sulama ile tarlalarını sulayan çiftçiler, yer altı su seviyesinde son 5-6 yıldır yaşanan sistematik düşüş nedeniyle alternatif çareler arıyor. Yer altı su seviyesindeki düşüşe, bölgedeki kömür sahalarının susuzlaştırılması için çok sayıda kuyudan su çekilmesi ile kuraklığın etkili olduğu dile getiriliyor.

Tarlalarındaki ürünlerin ihtiyacı olan suya kavuşmak için 250-300 metre derinlikte su arayan çiftçiler, buldukları suyu da en verimli şekilde kullanmak için modern sulama yöntemlerini kullanmaya başladı. Maliyeti oldukça yüksek olan damlama ya da yağmurlama sistemlerini kullanmak zorunda kalan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe desteklerinden yararlanmak için de büyük çaba harcıyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 500 bin lira hibe desteğinden yararlanan çiftçiler için yeni dönemin ayrıntıları belli oldu.

Yayımlanan tebliğe göre, bireysel sulama sistemlerine destek müracaatları 10 Ocak 2022 tarihinde başladı. Üreticiler başvurularını dosya halinde tek nüsha olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 28 Şubat’a kadar elden teslim edebilecek. Yüzde 50 hibe desteğinden ise, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması projeleri faydalanacak.

Sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular kabul edilmeyecek. Güneş enerjisi sisteminin maliyeti proje toplam maliyetin yüzde 60’ını aşamayacak.

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1 milyon TL’yi geçemeyecek.