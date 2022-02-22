Bireysel sulama desteğinde başvuru süresi uzatıldı

28 Şubat’ta sona erecek olan bireysel sulama sistemleri hibe desteği başvuru süresini, 15 Mart’a kadar uzatan tebliğ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte destek verilen hibe konularına akıllı sulama sistemleri kurulması da eklenmiştir.

Yüzde 50 hibe desteğinden ise, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması projeleri faydalanacak. Sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular kabul edilmeyecek. Güneş enerjisi sisteminin maliyeti proje toplam maliyetin yüzde 60’ını aşamayacak. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1 milyon TL’yi geçemeyecek.