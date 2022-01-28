Bir yaşındaki bebek için seferber oldular

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Karadut Mahallesi’nin Kömolar mevkiinde ikamet eden Kayık çifti, 1 yaşındaki bebeklerinin ateşinin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yoğun kar yağışına maruz kalan bölgeye sağlık ekiplerinin intikal edebilmesi için bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Kırsal bölgenin yolunun açılması için yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, bebeği bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Oğuz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.