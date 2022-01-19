Bir yağdı pir yağdı!

Hafta sonu da sürecek karla birlikte, sıcaklıklarda da ciddi düşüş yaşanacak. Buz kesecek olan Elbistan’da termometreler -16 dereceyi gösterecek.

Elbistan’da son 20 yılın en yoğun kar yağışı, kentin tamamını beyaz örtü ile kapladı. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle çiftçiler ve tabiat için ‘bereket’ anlamı taşıyan kar, 18 Ocak Salı günü öğleden sonra kentte etkisini hissettirdi. Akşam saatlerine kadar aralıklarla yağan kar, gece boyunca da devam etti. 19 Ocak Çarşamba sabahında da etkili olan yoğun kar, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İlçe merkezinde kalınlığı 40 santimetrenin üzerinde ölçülen kar, kentin kırsal mahallelerinde ise 1 metreye yaklaştı. Kentte hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 2 gün üst üste tatil edildi.

Yoğun kar yağışının en büyük olumsuz etkisi ise ulaşıma yansıdı. Yollarda olan sürücüler, zaman zaman tipiye dönen kar yağışında ilerlemekte zorlandı. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 200 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamazken, ormanlık alanlarda birçok ağacın ağırlığa dayanamayarak devrildiği görüldü. Elbistan’da, Sultan Korusu ve Karahasanuşağı grup mahallelerinde, ilçeyle bağlantı yolları kar yağışı ve tipi sonucu ulaşıma kapandı. Elbistan’ı, diğer ilçeler ve illere bağlayan kara yollarında da benzer görüntüler yaşandı. Özellikle Elbistan- Nurhak karayolu, Barış Mahallesi civarındaki yoğun tipi nedeniyle ekiplerin açık tutulmakta zorlandığı güzergahların başında geldi.

Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı uyarı nedeniyle teyakkuzda olan Elbistan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri de greyderlerle yollarda kar temizliği yaptı. Buzlanmanın önlenmesi için de tuzlama yapan ekipler, yolları açık tutmak için uzun uğraş verdi. Yağan kar çok sayıda kazaya da neden oldu.

Sabah saatlerinde işyerlerini açan esnaflar, dükkanlarının önünü temizleme telaşına düşerken; Elbistan Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda kar temizliği yaptı. Birçok ara sokakta kara saplanan araçların yardımına ise vatandaşlar ve diğer sürücüler koştu. Boş alanlara park edilen araçlarını çıkarmak isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Araçlarının üzerindeki yaklaşık yarım metrelik karı temizlemek için uzun uğraşlar veren vatandaşlar, yolları kapatan kar nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise, kar küreme mesaisi yaptı. Küreklerle evlerinin damına çıkan vatandaşlar, biriken karları temizledi. Kırsal mahallelerdeki yollar da traktörlere takılan kepçeler yardımıyla açıldı.

Kar, en çok çocukları sevindirdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, karı eğlenceye dönüştürme fırsatını kaçırmadı. Çocuklar, soğuk havaya rağmen kartopu oynamak ve kardan adam yapmak için kendilerini sokağa attı.

Yoğun kar yağışı, Kahramanmaraş’ı, Gaziantep, Adana, Kayseri gibi illerle bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu, kazalar ve aşırı buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan tırların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 20 yılın en yoğun kar yağışı ile yüzleşen Elbistan’da soğuk ve yağışlı havanın süreceği uyarısında bulundu.

Perşembe günü karın etkisini azaltmasıyla birlikte hava da açarak ayaza dönüşecek. Ayazla birlikte hava sıcaklığında da ciddi düşüş yaşanacak. Perşembe ve Cuma günü gece sıcaklıkları eksi 16’ya kadar düşecek. Kar, cumartesi günü geri dönecek. Pazar ve yeni haftanın ilk günü de devam edecek kar yağışı, sıcaklıkların da bir nebze de olsa yükselmesini sağlayacak.