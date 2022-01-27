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Bir metreyi geçen karda yolları açmak için çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaklaşık 10 gündür etkili olan yoğun yağış sonrasında 1 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan 300’ün üzerindeki kırsal mahallenin yollarını açmak için büyük çaba harcıyor.

Bir metreyi geçen karda yolları açmak için çalışmalar sürüyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 17 Ocak tarihinden bu yana yaklaşık 10 gündür kesintisiz gerçekleştirilen uygulamalarda, 220 araç ve iş makinesi ile 600’ün üzerinde personel aktif görev yapıyor. Kentin merkez ilçeleri olarak adlandırılan Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda karla mücadele, tuzlama ve solüsyon nöbetlerini sürdüren ekipler; Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu dâhil olmak üzere 11 ilçenin tümünde eşzamanlı olarak çalışıyor.

Çalışma gerçekleştirilen adresler arasında grup yolları da yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm araç ve ekiplerimizle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kesintisiz ulaşım sağlayabilmeleri ve trafikte aksamaların yaşanmaması adına 220 araç ve 600’ün üzerinde personelimizle sahadayız. ALO 153 çağrı hattından hizmet veren Afet Koordinasyon Merkezi’mize düşen ihbarlara anında müdahale ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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