‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesi bu Ramazan da sürecek

Elbistan Gençlik Merkezi, Ramazan ayında gönülleri kazanmak için geçtiğimiz yıl ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesini hayata geçirmişti. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayı boyunca iftarlarını rahat bir şekilde yapmaları için hayırseverlerin hazırlayıp getirdiği yemekleri, kapı kapı dolaşıp dağıtmıştı.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, bu Ramazan ayında da gönüllü gençler ve yardımsever vatandaşlarla el ele vererek Ramazan ayında hayra vesile olmaya çalışacaklarını söyledi. İhtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını şenlendirirken bir gönül köprüsü kuracaklarını belirten Türkan, “Gönülleri hoş tutmak ve paylaşma ayı olan Ramazan’ı ruhuna uygun yaşayabilme adına ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projemize başlıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın hazırlayacağı iftar menülerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için gönüllü gençlerimizle veren el ile alan el arasında köprü kuracağız. Bu hayra ortak olmak isteyen vatandaşlarımızı Elbistan Gençlik Merkezine bekliyoruz” dedi.