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Bir günlük bebek ölüme terk edildi

Elbistan'da bir gün önce doğan bebek, bir ağacın altında ölüme terk edildi.

Bir günlük bebek ölüme terk edildi
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Olay, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Caddesinde yürüyen bir kadın, yol kenarındaki bir ağacın altından bebek ağlaması duydu. Sesin geldiği noktaya giden kadın, yeni doğmuş bir kız bebeğinin ağladığını gördü. Kadının yardım istediği vatandaşlar, evlerinden getirdikleri battaniye ile titreyen bebeğin üstünü örttü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı bebeği sağlık kontrolünden geçirmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri de, bebeğin hastane de mi yoksa başka bir yerde dünyaya geldiğinin ve anne ile babasının kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Bir Günlük Bebek ölüme Terk Edildi