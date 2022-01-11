Binlerce çiftçi GES projesi ile sulama ücretinin 5’te 1’ini ödeyecek

Yaklaşık 4 MW kurulu güce sahip olması planlanan güneş enerjisi santralinin devreye alınması ile birlikte çiftçinin sulama ücretleri de 500 liradan 100 liraya kadar düşecek.

Göksun Sulama Birliği, Göksun ilçesi ile birlikte Elbistan ve Afşin ilçelerindeki on binlerce dönüm araziye su ulaştırıyor. Birlik, Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’ndeki Şehit Teğmen Harun Kılınç Pompa İstasyonu aracılığı ile Ceyhan Nehri’nden alınan suyu, dev pompalarla kanala ulaştırıp yaklaşık 38 bin dönüm arazinin sulamasına imkan tanıyor.

Birliğin; Elbistan, Afşin ve Göksun’daki arazilere elektrik enerjisi ile su ulaştırdığı için sulama ücretlerinde de ciddi artış yaşanması kaçınılmaz oldu. Sulama ücretleri de arazide ekili ürün veya bitkiye göre değişiyor. En yüksek sulama ücreti ise dekara 500 lira.

Birliğin elektrik giderlerini azaltarak; çiftçilere de daha ucuz su vermek amacıyla güneş enerjisi projesi başlatıldı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte çiftçilerin ödeyeceği en yüksek sulama ücretinin 100 lira olacağı belirtildi. Projenin fizibilite çalışmalarına kısa süre içinde başlaması planlanıyor.

Çiftçilerin halihazırdaki rakamı 5’te 1’ini ödemesini sağlayacak 4 MW kurulu güçteki güneş enerjisi santrali ile ilgili olarak da Kahramanmaraş Valiliği’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ömer Faruk Özkan, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, DOĞAKA, DSİ ve diğer kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda kurulacak GES’le ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Güvenç, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Göksun Sulama Birliğimizin, sulama alanlarında güneş enerjisi projelendirilmesi (GES) ile ilgili Valimiz, DOĞAKA Genel Sekreterimiz ve ilgili kurum müdürlerimizin katılımlarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.