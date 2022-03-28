BİNFOT’tan ‘Baharı Karşılama Fotoğraf Gezisi’ etkinliği

Etkinlik, Afşin'e bağlı Başüstü Mahallesi'nden başlayarak Ağcaşar, Kepez ve Yazıköyü güzergahında devam etti. Katılımcıların hem fotoğraf çekme hem de baharın ilk günlerinde güzel bir havada yürüyüş yapma imkanı bulduğu etkinlik, akşam saatlerinde son buldu.

Afşin Halk Eğitim Merkezi'nde fotoğrafçılık eğitimlerine devam eden ve BİNFOT'a yeni üye olan kursiyerlerin de pratik yapma fırsatı elde ettiği etkinlikle ilgili değerlendirme yapan BİNFOT yöneticileri, bundan sonra planladıkları ilk etkinliğin “Ters Laleler” temasıyla Nisan ayında olacağını ve tüm fotoğraf ve doğaseverleri beklediklerini ifade ettiler.