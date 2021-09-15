BİLSEM’in su altı robotu TEKNOFEST’te finale kaldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak karma sürü simülasyon, iletişim teknolojileri, savaşan İHA, yapay zeka, kültür ve turizm teknolojileri, lise öğrencileri kutup araştırma projeleri, tarımsal insansız kara aracı, sanayide dijital teknolojiler yarışmaları ilk kez düzenleniyor. Yapay zeka, su altı sistemleri, otonom sistemler gibi teknolojinin her alanında yarışmaların yer aldığı TEKNOFEST’e teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için başvurdu.

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) öğrencilerinin Gaziantep Üniversitesi Atılay 39 Otonom Su altı Robotu Takımı işbirliği ile geliştirdiği otonom insansız sualtı robotuyla finale kalarak TEKNOFEST’in en iddialı projelerinden birine imza attı.

Elbistan BİLSEM Müdürü Memet Turaç, öğrencilerinin hazırladığı otonom insansız su altı robotu projesinin finale kalmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Robotun, suda yüzdürüldüğünü ve verilen görevi başarı ile yerine getirdiğini belirten Turaç, takımları tebrik etti. Öğrencilerinin başarısının, tüm Elbistan’ı gururlandırdığını ifade eden Turaç, “Elbistan BİLSEM ve Gaziantep Üniversitesi Atılay 39 Otonom Su altı Robotu Takımı ile birlikte geliştirdiğimiz otonom insansız su altı projemiz TEKNOFEST’te finale kalma başarısını gösterdi. İnsansız su altı aracımız, nesne tanıma ve ses algılama görevlerini başardı. Tüm zorluklara rağmen pes etmeden çalışan gençlerimizi tebrik ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz. Aracımız, 16 Eylül’de yarışmada boy gösterecek. İnşallah finalde de arzu ettiğimiz gibi bir derece elde ederiz” şeklinde konuştu.