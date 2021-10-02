BİLSEM’den 5 ilçenin anaokulu öğrencileri için özel proje

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Memet Turaç, hem okullarını tanıtmak hem de kırsal mahallelerdeki anaokullarında eğitim gören çocuklara farklı deneyimler yaşatmak amacıyla ‘OynayaBİLSEM’ adlı proje başlattıklarını söyledi.

Projenin, Elbistan’la birlikte Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerini kapsadığını belirten Turaç, “OynayaBİLSEM adını verdiğimiz proje ile BİLSEM’i, bir anlamda bu ilçelerde merkeze uzak anaokullarına taşımış olduk” dedi.

Turaç, “Anaokullarını ziyaret ederek çocuklarımıza robotik, matematik, müzik, görsel sanatlar, drama, teknoloji ve tasarım, İngilizce branşlarında etkinlikler yaptık. Bilim konusunda öğrencileri teşvik etmek amacıyla bu projeyi hazırladık. Çocuklarımızın deneysel ve bilişsel zekasına katkı sunmak ve onlara okumanın önemini, bilimin önemini kavratmak istiyoruz. Projemiz; hem öğretici hem de eğlendirici aktivite ile etkinliklerden oluşuyor. BİLSEM’de görev yapan öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımıza yeni ufuklar açmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan BİLSEM’in hazırladığı projeye katılan çocuklar da bilim ve eğlenceyi aynı anda yaşadı.