BİLSEM’de 1.dönem sonu etkinliği büyük ilgi gördü

BİLSEM’de resim ve müzik biriminde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı, 1.dönem sonu etkinlikleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. 2.yarıyılın başlamasıyla birlikte, öğrencilerin ve öğretmenlerinin büyük emek verdiği program, okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Program, yoğun ilgi gören etkinliklerde resim birimi öğrencilerinin çeşitli teknikler kullanarak hazırladıkları resimler sergilendi. Resim sergisinde de birbirinden farklı tür ve boyutlarda yapılan akrilik boya röprodüksiyon, natürmort, karakalem, ahşap yakma sanatı, pastel boya, beyaz kalem ve kabartma resim çalışmaları yer aldı.

Müzik birimi öğrencileri, ilk defa sahne almanın heyecanıyla dünya çapında ün yapmış bestecilerin eserlerini harika bir performans sergileyerek seslendirdiler. Klasik batı müziği, çağdaş Türk müziği ve türkü düzenlemelerinin yer aldığı piyano dinletisi büyük alkış aldı.

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Memet Turaç, etkinlikte emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.