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Bilir, yoğun karda hasar gören ahırlarda inceleme yaptı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Elbistan’da yoğun kar yağışı sonrasında hasar gören besi çiftliklerinde incelemelerde bulundu.

Bilir, yoğun karda hasar gören ahırlarda inceleme yaptı
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil’in de eşlik ettiği incelemelerde, çiftlik sahiplerinden hasar gören ve çatısı çöken ahırlar hakkında işletmecilerden bilgiler alan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Bilir, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “İlimizde etkili olan kar yağışı, besicilikle uğraşan ve seracılık yapan vatandaşlarımız açısından çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Ahırlar ve Türkoğlu ilçemizdeki seralar hasar gördü. Geçtiğimiz günlerde Türkoğlu ilçemizdeki hasar gören seraları inceledik. Bu gün de Elbistan’da yine aynı şekilde hasar gören besi ahırlarını dolaşıyoruz. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için neler yapabiliriz onun çabasındayız” dedi.

Bilir, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, “Tüm üreticilerimize geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

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