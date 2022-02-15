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Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nden güreşte bölge üçüncülüğü

Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nin güreş takımında yer alan sporcu, Erkekler Grekoromen ve Serbest Stil Gençler Güreş Grup Şampiyonası’nda bölge üçüncülüğü elde etti.

Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nden güreşte bölge üçüncülüğü
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İl Şampiyonasında 80 kiloda birinci olan Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nin güreş takımı sporcusu Mehmet Mustafa Karakuş, Malatya’da düzenlenen Erkekler Grekoromen ve Serbest Stil Gençler Güreş Grup Şampiyonası’nda Kahramanmaraş’ı temsilen mindere çıktı. Şampiyonaya 15 ilden yaklaşık 350 sporcunun yarıştığı önemli spor organizasyonda 3.olan Karakuş, bronz madalya ile döndü.

Ata sporumuz güreşte bölge üçüncüsü olan sporcuyu tebrik eden okul müdürü Fahri Cengizler, “Kahramanmaraş’ı temsilen katıldığımız bölge şampiyonasında hedefimiz şampiyon olmaktı. 15 ilin arasından bölge üçüncüsü olduk. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür turnuva ve şampiyonalarda ilçemizi ve ilimizin başarısı için takım olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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Bilim Teknik Ve İnovasyon Kolejinden Güreşte Bölge üçüncülüğü