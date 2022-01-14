Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji, güreş şampiyonasına damga vurdu

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği Grekoromen Gençler B İl Şampiyonası, Batıpark Spor Tesislerinde yapıldı. İl genelindeki birçok okulun güreş takımının katıldığı turnuvada Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji’nin güreş takımı da mücadele etti. Mindere 110 kiloda çıkan Muhammet Kaynar, 80 kiloda mücadele eden Muhammet Mustafa Karakuş, 65 kiloda Metehan Kaya, 60 kiloda Mehmet Emin Kibar ve 50 kiloda Mahmut Samancı, final maçında rakiplerinin sırtını yere getirerek il birincisi oldu. 90 kiloda İbrahim Mor, 65 kiloda Tolga Kayabaşı, 60 kiloda Seyyit Mehmet Bor, 48 kiloda Ata Süleyman Kara ve 45 kiloda da Umut Koca, il ikincisi oldu. 71 kiloda mindere çıkan Hakim Arslan da il üçüncülüğü elde etti. Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji güreş takımı, bu sonuçlarla takım halinde il birincisi oldu.

Öğrencilerinin ata sporumuz güreşteki bu başarılarının kendilerini mutlu ettiğini belirten okul müdürü Fahri Cengizler, “Okulumuzda; akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizi çeşitli spor dallarında da en iyi şekilde yetiştirme gayretindeyiz. Okulumuz bünyesinde kurduğumuz güreş takımımızla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Grekoromen Gençler B İl Şampiyonası’na katıldık. Sporcularımız gerçekten çok güzel ve üstün bir başarı sergilediler. 11 sporcumuz kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda il birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde ederek göğsümüzü kabarttılar. Hepsini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.