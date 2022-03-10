BİK’ten Kahramanmaraş’ta “Medya’da Yalan ve Dezenformasyonla Mücadele” eğitimi

Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüzde, medyanın hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin artmasıyla birlikte de haberciliğin farklı bir boyut kazandığını ifade eden Coşkun,

“Bizler de yurttaşlar olarak günlük yaşantımızda, sosyal veya geleneksel medyada maalesef gerçek dışı haberlerle karşılaşabiliyoruz.

İnsanları yanıltmak maksadıyla yalan söylemek her alanda olduğu gibi habercilik alanında da etik olmayan bir davranış biçimidir. Dolayısıyla kamuoyu olarak doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmak sadece basın mensuplarının değil tüm toplumun ortak arzusu ve amacı olmalıdır.” diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran da kurumun 1961 yılında kurulduğunu ancak son birkaç yıl öncesine kadar isminin çok fazla duyulmadığını söyledi.

Duran, yurt genelindeki 982 gazetenin resmi ilan ve reklam alma mevzuatı çerçevesinde Basın İlan Kurumu faaliyet alanında olduğunu, bunun yanında ise gazetelere ve gazetecilere 2 yıl faizsiz kredi desteği sağlandığını ifade etti.

Gazetelere sadece finansman desteği sağlamakla kalmadıklarını aynı zamanda personel, içerik, tiraj ve basın ahlak açısından denetlediklerini anlatan Duran, “Medya operasyonlarının çığ gibi büyüdüğü, algı operasyonlarının medya üzerinden pompalandığı ve artık bunun uluslararası olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yabancı ülkelerin birbirlerinde internet siteleri veya medya oluşumlarıyla birlikte orada bir algı çalışması yaptığını hepimiz biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Duran, gerçekleştirilen denetim ve uygulanan müeyyidelerden zaman zaman bazı yayın organlarının rahatsız olduğunu İfade ederek, şunları kaydetti:

“Daha önce kurum çok fazla anılmazken resen uygulama sonrasında biraz daha fazla anılır hale geldi ve artık RÜTÜK ile birlikte anılıyoruz. Hatta iktidarın sopası oluyor şeklinde bir takım tezviratlar ile muhatap oluyoruz. Biz hiçbir siyasinin baskısıyla, hiçbir siyasinin talebiyle karar vermedik bugüne kadar. Biz yönetim kurulumuzun kestiği bütün cezalarla ilgili oturup muhataplarımızla konuşabiliriz. Hukuk karşılığında da başarı seviyemiz yüzde 90’ın üzerinde. Şunu ilke edindik; devlete hakaret ederek, devletten para almak yok! Bu milletin inancına değerlerine hakaret edip devletten para almak yok. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Dünyanın dijitalleşmeye gittiği dönemde artık insanların cep telefonlarıyla çok büyük ciddi gazetelerden daha fazla etkileşim sağladığı bir döneme geldik. İnternet medyası artık anlık haberlerle beraber bulunduğu ortamdan yaptığı haberle beraber bizim gazetelerimizin önüne geçmiş durumda.”

İnsanların anlık habere daha fazla öncelik verdiğini aktaran Duran, internet medyasının gazeteler gibi müteşekkil olması adına gazetecilere yönelik eğitim programları düzenlediklerini dile getirdi.

İtibar suikastlarının çok fazla yaşandığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Duran, yerel gazetelerin kendilerine ait bir doğrulama kültürü olduğunu ve burumun internet medyasına da yansıması gerektiğine işaret ederek, bu konuda bir takım eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de her dönemin kendine özgü bir haber üretimi olduğunu belirterek, günümüzde bu sürecin internet medyasıyla birlikte hız kazandığını ifade etti.

Yapılan araştırmalarda yalan haberin doğru habere oranla 8 kat daha hızlı yayıldığını aktan Güngör, “Biz ahilik geleneğinden geliyoruz. Her mesleğin kendine özgü etik ve ahlak kuralları var. Ben bu etik ve ahlak kurallarına riayet ederek bu mesleğe emek veren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara da insanlığın baş döndürücü bir değişim yaşadığı ve dijital çağın kapısına dayandığı bir dönemin eşiğinde olduklarını hatırlatarak, her şeyin hızla değişip dönüştüğü bu süreçte kitle iletişim araçlarından oluşan medya düzenin de değişimden nasibini aldığını dile getirdi.

İki günlük programın ilk gününde İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel “Gerçek, Güven ve Gazetecilik neden önemli?” ve “Bilgi Düzensizliği Üzerine düşünmek: Mezenformasyon, Dezenformasyon ve Malenformasyon”, BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik ise “Haber Endüstrisinin Dönüşümü: Dijital Teknoloji, Sosyal Platformlar, Yanlış Bilgi ve Dezenformasyonun Yayılımı” başlıklarında eğitim verdi.