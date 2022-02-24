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BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’dan basın sektörü adına teşekkür

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ve Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna teşekkür etti.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’dan basın sektörü adına teşekkür
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Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Dünyanın ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde, pandemi başta olmak üzere yaşanan olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen sektörler arasında basın sektörü yer almakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Devletimizin atmış olduğu kararlı adımlarla başarılı bir mücadele örneği sergilediğimiz bu zor dönemde gazeteler ve gazete çalışanları için çok sayıda destek paketi hazırlayarak, sektörün nefes almasını sağladık.

Genel Kurulumuz tarafından teklif edilen resmi ilan fiyat tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi ilan fiyat tarifesi, 50 bin adedin altındaki gazeteler için 35 TL’ye diğer gazeteler için ise 63 TL’ye yükseltildi.

Fiyat tarifesinin bu derece artırılması; Cumhurbaşkanımızın başta yerel basınımız olmak üzere basın sektörünün özgür olmasına ve de demokrasinin ana unsurlarından olan basınımızın gelişmesine verdiği desteği göstermektedir.

Yeni resmi ilan fiyat tarifesinin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum ve bu süreçte başta teklifimizi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, desteklerini bizden esirgemeyen İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ve de kararda emeği geçen genel kurul üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

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BİK Genel Müdürü Rıdvan Durandan Basın Sektörü Adına Teşekkür