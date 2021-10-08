Beşire Şen 69 yaşında

Köprübaşı Mahallesinden merhum Hüseyin Avni ve Naile Sinan’ın kızı, merhum Mehmet ve Münire Şen’in gelini, emekli öğretmen Nevzat Şen’in eşi, merhum Necip Sinan, Gülay Hurmanlı’nın kardeşi, Bedriye Yıldız, Kadir Sinan, Mustafa Sinan ve Neslihan Çeyiz’in ablaları, Emel gürcüoğlu ve Mehmet Şen’in anneleri, Mutlu Gürcüoğlu ve Özlem Şen’in kayınvalideleri, 5 torun ninesi, Beşire Şen Bursa’da vefat etmiştir.

Cenazesi 8 Ekim Cuma günü Mihraplı Camii’nde namazı kılınarak Odunluk Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 537 719 02 67 eşi Nevzat Şen,

0 533 443 81 09 oğlu Mehmet Şen,

0 532 596 63 17 kızı Emel Gürcüoğlu,

0 542 347 84 46 kardeşi Kadir Sinan,

0 539 417 01 22 kardeşi Mustafa Sinan,

0 534 361 58 23 damadı Mutlu Gürcüoğlu.