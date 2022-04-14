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Besilik sığır destekleme icmalleri askıya çıkarıldı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, besilik erkek sığır destekleme icmal listesinin askıya çıkarıldığını söyledi. Çitil, ilçede 234 yetiştiriciye toplam 1 milyon 536 bin lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Besilik sığır destekleme icmalleri askıya çıkarıldı
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, besilik erkek sığır destekleme icmal listesinin 5 gün süre ile askıda kalacağını belirtti.

Çitil, şu bilgileri aktardı:

“2021 yılı besilik erkek sığır destekleme icmal listeleri askıya çıkarılmıştır. Birlik üyesi olan ve olmayan toplam 234 yetiştiricimiz destekleme almaya hak kazanmıştır. Toplamda 6 bin 332 besilik sığır için destekleme ödemesi yapılacaktır. Yetiştiricilerimizin, 19 Nisan günü mesai bitimine kadar kurumumuz ilan panosunda askıda kalacak icmalleri kontrol etmeleri, hata olması durumunda gerekli düzeltmeleri yapmaları konusunda başvurmaları önem arz etmektedir.”

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