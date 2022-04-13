Elbistan’da Türk-Vet’e kayıtlı 31 bin 260 adet büyükbaş hayvan için ise toplam ödeme miktarı, 78 milyon lirayı aşıyor.

Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında, Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına, yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak. Bu destek ödemelerinin ise Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Sığırların kesim ve satışı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, ucuz et kapsamında hayvanlarını Ramazan ayı boyunca ESK’ya kestiren besiciye hayvan başına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak. Yapılacak destek ödemesi, 2022 yılı tarımsal destek bütçesinden karşılanacak.

Hayvan başına ödenecek 2 bin 500 lira destek, 2 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında ESK tarafından kesimi ve satışı yapılacak sığırlar için ödenecek. Destekleme ödemesi ESK’ca hazırlanacak icmal karşılığında yetiştiricilere yapılacak.

Sığırların kesimi ve satışı ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacak. Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü de ESK’dan gelen icmali kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerin hesaplarına aktaracak.

Bu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.

Destekleme ödemeleri, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

Söz konusu destek kararı, Elbistan besicisi açısından da büyük önem arz ediyor. Besicilikte Türkiye’nin hatırı sayılır illeri arasında yer alan Elbistan’da 31 bin 260 erkek büyükbaş hayvan bulunuyor. Bu hayvanların tamamının kesilmesi, besiye 78 milyon 150 bin lira destek anlamına geliyor.