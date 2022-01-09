Berberler Odası’nda seçimin galibi Mükremin Alagöz oldu

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası’nın genel kurulunda güven tazeleyen mevcut başkan Mükremin Alagöz, yeniden bu göreve seçildi.

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası’nıın genel kurulu, mevcut başkan Mükremin Alagöz ile Zülkif Yıldız’ın başkan adaylığında yapıldı. Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonundaki kongrede, salt çoğunluğun sağlanmasının ardından seçime başlandı. Divan teşekkülü sonrasında odanın mali, denetim ve faaliyet raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Raporların ibrasını müteakip, divan seçime gidilmesi amacıyla görevini İlçe Seçim Kurulu’na devretti.

Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Genel kurulda 212 üyenin 188’i oy kullandı. Oylama sonucunda mevcut başkan Mükremin Alagöz, 148 oy alarak yeniden bu göreve seçildi. Diğer aday Zülkif Yıldız ise 39 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Genel kurul sonrasında güven tazeleyerek yeniden seçilen başkan Alagöz, kendisine destek veren vermeyen tüm üyelere teşekkür etti.

Alagöz, “Demokratik bir ortamda seçimlerimizi tamamladık. Üyelerimizin teveccühü şahsım ve yönetimimden yana oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Odamızı daha iyi yerlere taşımak için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonuçlar hepimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.